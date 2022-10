Aci Bonaccorsi, beccata ad abbandonare rifiuti: verrà multata

La foto postata dal primo cittadino sui social

Il sindaco annuncia la linea dura contro gli sporcaccioni.

ACI BONACCORSI. “Finalmente abbiamo beccato l’autrice che depositava con costanza i propri rifiuti. Veniva da un paese vicino, come spesso succede in questi casi. Riceverà due multe da 200 euro”. Così il sindaco di Aci Bonaccorsi Vito Di Mauro ha annunciato su Facebook la linea dura del Comune contro chi deposita abusivamente rifiuti ovunque capita.

In questo caso la zona è piazza Santa Apollonia. Una “generosa elargizione”, così l’ha definita ironicamente il sindaco, “che invariabilmente conteneva “munnizza” rigorosamente indifferenziata”. Sarà tolleranza zero: “Ogni santo giorno – scrive ancora il sindaco – uno o più regali. Devo dire ben confezionati, mancavano solo di fiocco per rispettare tutti I canoni di elegante estetica”.

Infine l’auspicio che le multe sortiscano l’effetto desiderato. “Mi chiedo quando finirà questo assedio e capiranno che Aci Bonaccorsi non è e non sarà mai la discarica di qualcuno”.