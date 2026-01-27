Aci Catena, fallito un colpo con esplosivo alle Poste

Indagano i carabinieri

ACI CATENA – Banditi hanno utilizzato dell’esplosivo, la notte scorsa, per rubare la cassaforte del bancomat dell’ufficio postale di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena, in provincia di Catania. La violenza della deflagrazione ha fatto crollare l’intera parete del locale.

I malviventi sono fuggiti subito dopo l’esplosione e prima dell’arrivo dei carabinieri, senza riuscire ad asportare alcunché. Indagano i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale di Catania. Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco l’immobile che ospita l’ufficio postale è stato dichiarato agibile.