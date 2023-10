Acireale, a novembre la 22esima edizione di Magma festival

A novembre la città acese celebrerà la settima arte

CATANIA – Kurdistan, Nepal, Colombia, Iran, Danimarca. E poi Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda, Repubblica Ceca. La 22esima edizione di Magma – mostra di cinema breve, il festival dei cortometraggi di Acireale conferma la sua attrattiva internazionale anche nel 2023. L’evento è pronto per tornare al Margherita Multisala della cittadina acese dal 13 al 18 novembre 2023.

I film in concorso

Magma presenta la selezione internazionale di quest’anno. Si tratta di 27 cortometraggi da 19 Paesi del globo, scelti tra le 823 opere ricevute dalla commissione. Di questi, incluse le produzioni a cavallo tra più nazioni, cinque vengono dalla Francia, quattro dalla Spagna e dall’Italia, tre dall’Iran, e poi uno da Israele, Polonia, Nepal, Kurdistan, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Colombia, Repubblica Ceca, Grecia, Paesi Bassi, Stati Uniti d’America, Danimarca, Germania e Russia.

Un melting pot di esperienze artistiche che, come ogni anno, riflette emozioni e inquietudini che si riverberano da una parte all’altra del mondo. Se l’edizione 2022 raccontava di tensioni, evasioni e bisogno di rivoluzioni per sognare un domani migliore, tratto comune a buona parte delle pellicole arrivate per la selezione nel 2023 sono il sogno, il mistero, l’esistenza di una vita altra. Da scoprire o riscoprire.

Le anteprime nazionali

Saranno diverse, inoltre, le anteprime – nazionali e internazionali – accolte dal grande schermo del Margherita di Acireale. Si comincia con “Anticlímax”, opera spagnola di Néstor López e Óscar Romero. Sempre dal Paese iberico, anteprima italiana anche per “Mira niño” di Sergio Avellaneda Belmonte, e “Perder” di Rubén Guindo Nova; dalla Francia “Riad” di Yann Verburgh; dall’Iran “Desertion” di Ajac Kalantar; e dalla Danimarca, “Stain” di Sofie Krogh Grud.

Prima e dopo le date ufficiali di Magma – mostra di cinema breve, Acireale si riempirà di eventi creati per celebrare il cinema e il genio a esso connesso. Presentazioni di libri, appuntamenti musicali e mostre per ricordare quanta creatività giri attorno alla settima arte.

Magma è realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission.