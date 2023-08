Acireale, annunciate le nuove nomine dei sacerdoti

Ecco in quali parrocchie opereranno

ACIREALE (CATANIA) – La Cancelleria vescovile ha reso note le nomine del vescovo Monsignor Antonino Raspanti. Eccole di seguito:

Don Salvatore Cassaniti, parroco delle comunità “S. Francesco di Paola” e “S. Nicolò di Bari” di Randazzo;

Don Rosario Ivano Pappalardo, parroco della comunità “Santi Cosma e Damiano” in S. Cosimo di Acireale;

Don Sebastiano Battiato, co-parroco moderatore insieme a don Giorgio Balestrieri dell’unità pastorale “S. Giacomo Apostolo” e “S. Maria della Consolazione” di Aci Catena;

Don Alfio Licciardello, parroco della comunità “S. Giuseppe” in Pasteria di Calatabiano;

Don Rosario Raciti, vicario parrocchiale delle comunità “S. Isidoro Agricola” e “S. Maria della Strada” di Giarre;

Don Juan Silva Izquiero, vicario parrocchiale della comunità “Maria SS. Immacolata” di Fiumefreddo di Sicilia;

Don Andrea Grasso, neo parroco della comunità S. Margherita V. e M. in Pozzillo di Acireale, nominato direttore dell’Ufficio per la pastorale dei Migranti e dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso.