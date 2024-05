Acireale, arrivano 65 milioni del fondo di sviluppo e coesione

Risorse per le Terme e il Teatro Maugeri

ACIREALE (CATANIA) – Le Terme di Acireale, il Teatro Maugeri e tre interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nel territorio acese sono inseriti nell’elenco dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana. Arrivano ad Acireale più di 65 milioni di euro destinati a progetti strategici fondamentali per lo sviluppo e la sicurezza della Città.

“Il governo Schifani ufficializzerà a giorni il provvedimento che ripartisce il Fondo di Sviluppo e Coesione. Tra i tanti interventi strategici ed infrastrutturali che riguardano la Regione, ci sono milioni di euro destinati al nostro territorio, grazie anche alla capacità che abbiamo avuto, insieme alle Amministrazioni comunali, di rappresentare alcune priorità. Corre l’obbligo di ringraziare il Presidente della Regione per l’attenzione dedicata alle esigenze del nostro territorio”, dichiara il deputato all’ARS Nicola D’Agostino, che annuncia.

“Cinquanta milioni sono destinati al risanamento del patrimonio immobiliare delle Terme di Acireale, tre milioni sono stanziati per la ristrutturazione del Teatro Maugeri di Acireale e sono stati inseriti anche tre interventi per mitigare il dissesto idrogeologico riguardano il Comune di Acireale (3,5 milioni per via Wagner, 4 milioni per il Torrente Platani e 5,2 milioni per Aci Platani)”.

Il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo annuncia a breve una conferenza stampa per fornire i dettagli delle schede inserite nell’accordo: “Ringrazio il Governo regionale e l’onorevole Nicola D’Agostino per aver inserito nell’accordo iniziative strategiche per la nostra città. Inutile dire quanto il risanamento delle Terme, obiettivo che guardavamo con cauta speranza e sembrava irraggiungibile, possa contribuire allo sviluppo di Acireale e di tutto il territorio”.

E ancora: “Inutile dire anche quanto la città abbia nostalgia e bisogno del Teatro Maugeri e questi fondi ci consentiranno finalmente di riaprirlo al pubblico. Ma è importantissima anche la notizia della riprotezione di tre interventi che ci consentirà la messa in sicurezza e la riqualificazione di una parte importante del nostro territorio, a partire dal torrente Platani, che senza le necessarie opere rischia di causare ancora tanti disagi alla nostra città e ai nostri cittadini”.