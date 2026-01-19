Acireale, il consigliere comunale Fazzio aderisce a Forza Italia

Tomarchio: "Cresce radicamento e rappresentanza qualificata nel territorio"

ACIREALE. In occasione della tappa siciliana del Presidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il consigliere comunale della Città di Acireale Orazio Fazzio, ha annunciato ufficialmente la propria adesione al partito. Nel corso di un incontro con lo stesso Tajani e col deputato regionale Salvo Tomarchio, in accordo con il segretario regionale Marcello Caruso.

“Fazzio, 44 anni, impiegato amministrativo, è membro del Consiglio Comunale dal 2014. Ruolo in cui è stato sempre riconfermato negli anni con un crescente risultato personale in termini di preferenze”, si legge in una nota.

Porta con sé una solida esperienza amministrativa e una conoscenza approfondita delle esigenze del territorio. Confermate da Tomarchio, secondo cui questo ingresso “dimostra come Forza Italia sia il punto di riferimento per gli amministratori capaci e appassionati, per coloro che, anche grazie al lavoro del Governo Schifani, vogliono costruire solidi rapporti istituzionali a sostegno delle comunità.”

Lo stesso spirito è confermato da Fazzio che sottolinea come “nel confronto e nella interlocuzione con l’amico Tomarchio ho avuto conferma dell’affidabilità, della concretezza e dell’attenzione al servizio della Sicilia e dei siciliani. Una scelta che mi permetterà di continuare a rappresentare il mio territorio con maggiore efficacia”.