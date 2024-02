Acireale, entusiasmo e sorrisi per il “più bel Carnevale di Sicilia”

Il bilancio del Giovedì Grasso

ACIREALE (CATANIA) – Funziona anche il Giovedì Grasso del più bel carnevale di Sicilia. Grande curiosità ed entusiasmo per la magia del Cosplay con Aci Comics Carnival Edition. Gli stand e il Cosplay Contest hanno attirato centinaia di appassionati in piazza Duomo. Il cuore della giornata è stata la sfilata delle otto Scuole in Maschera in concorso, che si sono esibite in bellissime coreografie in piazza Duomo.

Gli istituti acesi hanno esaltato la Sicilia, le sue bellezze, le tradizioni, ma anche i suoi colori e sapori. I piccolissimi della Hans Christian Andersen hanno portato nel circuito “I tesori siciliani”, nei loro costumi coloratissimi si sono esibiti in una tipica tarantella siciliana. A far loro da sfondo un ambiente che richiama la macchia mediterranea, la fauna e gli elementi architettonici in pietra lavica.

La Sicilia a tavola

Punta sulle materie prima e le prelibatezze della tradizione culinaria l’Istituto Comprensivo Paolo Vasta con “La Sicilia a tavola”, i costumi rappresentano le specialità più famose nel mondo, dal cannolo al nostro pescato, perchè il cibo è vita, cultura e tradizione ed è anche un patrimonio da non disperdere. “Di Mungibeddu a mari: cartoline dall’isola che c’è”, traendo spunto da una raccolta di poesie dell’ acese Nino Grasso Atlante, l’Istituto Comprensivo Gianni Rodari ha rappresentato in cartolina i paesaggi tipici del nostro territorio. Il mare, la Timpa, i vigneti, i boschi e l’Etna sono immagini che ci legano alla nostra terra.

I Pupi

La Sicilia è nota nel mondo anche per la tradizione dei suoi Pupi e l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII ha pensato di ricreare una bellissima “Armata dei Pupi siciliani”, i Paladini diventano colorati difensori della natura, dagli incendi, dalle alluvioni e dalle frane. “Sapuri, culuri e tantu amuri”, questo offre la Sicilia secondo l’Istituto San Luigi. Il nero e il rosso della lava, l’arancione e il giallo degli agrumi, tamburelli in mano e una sofisticata coreografia per esaltare l’accoglienza riservata a chiunque approdi in questa terra, che con le sue meraviglie lascia un’impronta indelebile nel cuore di chi viene a scoprirla.

In scena le bellezze naturali e le tradizioni, dall’Etna ai carretti siciliani nei costumi indossati da alunni e insegnanti dell’Istituto Comprensivo Fuccio La Spina con il gruppo “Sicilia: Miti e Folklore”, i bambini accompagnati da un grande tamburello in cartapesta si sono esibiti nel tradizionale Ballo delle Lenzuola. Pecorelle, deliziosi copricapi floreali e richiami alle tipiche ceramiche per il I Istituto Comprensivo nella sua rappresentazione “Sicilia: terra di miti, musica e profumo di zagara”. Al centro il mito di Ulisse e Polifemo e la leggenda delle teste di moro. I bambini si sono esibiti in una tipica tarantella siciliana. Un tappeto verde per ’Istituto Comprensivo Galileo Galilei con “Eppur fioriscono”, mantelli colorati e copricapi pieni di fiori e richiami alla natura, come in un grande abito che abbraccia tutti i fiori attorniati dal sole, dall’Etna e dal mare a suon di Ciuri Ciuri.

Il ringraziamento

“Ringrazio gli Istituti acesi che ci hanno offerto uno spettacolo straordinario. Ringrazio di cuore i dirigenti, gli insegnanti, gli alunni e i loro genitori. Dai costumi alle coreografie è evidente con quanto impegno e passione si siano dedicati a questo concorso che di anno in anno cresce qualitativamente”,- commenta il vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Valentina Pulvirenti esaltando il contributo delle scuole al Carnevale di Acireale

Il giovedì grasso

Il Giovedì grasso non è finito con le scuole in maschera, ma con un popolo che balla fino a notte trascinato dai coreografi Joey e Rina e la loro Social Dance che spopola tu tik tok e ha riempito, ancora una volta, la piazza del Carnevale. Oggi ancora i bambini e i giovani saranno protagonisti del Carnevale.

Si balla anche al mattino con il DJ Set PAZZA DUOMO The Official School Party. Alle 16.00 torna il Concorso Bambini in Maschera. I bambini sfileranno con i loro costumi originali al Teatro Turi Ferro. “Abbiamo arricchito l’evento con mascotte, animazione e spettacoli a cura di Giocanimazione e del Ciccitto Show e laboratori di trucco a tema e ristorazione grazie agli allievi dell’Eris, quindi anche i bambini non impegnati nel Concorso avranno un pomeriggio di divertimento,- precisa l’assessore Pulvirenti-. Oggi ci sarà spazio anche per la solidarietà, con un torneo sportivo dedicato alla memoria di Giordana Di Stefano”.

Alle 16.00 al Palavolcan le scuole secondarie acesi si affronteranno in partite di basket, pallavolo e calcio per torneo di beneficenza “La violenza non ha scampo. Noi siamo Giordana”. Stasera il palco di piazza Duomo sarà riservato alle Scuola di Danza acesi per lo spettacolo Ballando a Carnevale.