Elezioni, Gianluca Cannavò in campo con “Solo per Acireale”

Il candidato lavora a un programma “costruito con la città”, ascoltando i cittadini nelle frazioni e nei quartieri

ACIREALE. Entra nel vivo la campagna di “ascolto nelle frazioni e nei quartieri di Acireale”, da parte del candidato sindaco Gianluca Cannavò. Nel fine settimana appena trascorso sono proseguiti gli incontri con la cittadinanza per arricchire il programma elettorale in vista delle ormai prossime amministrative.

“C’è tanto entusiasmo e tanta voglia di cambiamento in questa città – spiega Cannavò – Vogliamo dare una svolta e stiamo facendo questa campagna elettorale, come siamo abituati a farla, stando tra la gente. Da qui alle prossime settimane raggiungeremo ogni angolo della città. Stiamo costruendo il programma e vogliamo farlo insieme alla città perché vogliamo che la gente ritrovi quell’orgoglio che ha fatto grande Acireale. Tutti insieme – prosegue il candidato sindaco – possiamo fare grande questa città”.

Sostenuto dalla lista ‘Solo per Acireale’, Cannavò lavora ad una seconda lista e lancia un appello ai cittadini. “Acireale oggi ha bisogno degli acesi. Per questo motivo – conclude il candidato sindaco – invito tutti ad aderire al nostro progetto, a candidarsi con noi, a tirare fuori quel senso di appartenenza che gli acesi hanno dimostrato di avere in tante occasioni”. Intanto proseguono anche le interlocuzioni con le diverse anime del centrodestra per definire una candidatura unitaria.