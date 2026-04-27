Acireale, intervento urgente sulla Timpa di Santa Maria La Scala

Dopo il crollo di un masso scatta la messa in sicurezza

CATANIA – Intervento urgente per la messa in sicurezza della Timpa di Santa Maria La Scala, ad Acireale, dopo il recente crollo di un masso lungo via Grotta delle Colombe.

La Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione civile ha disposto misure immediate per fronteggiare il rischio, formalizzando la somma urgenza e autorizzando l’avvio dei primi lavori. Il provvedimento arriva dopo la segnalazione del Comune, a seguito dell’episodio che ha causato danni a una struttura privata e la chiusura precauzionale della strada.

Le verifiche tecniche hanno evidenziato una diffusa instabilità della parete rocciosa, con il rischio concreto di ulteriori distacchi. Da qui la necessità di intervenire in tempi rapidi.

Il piano prevede il disgaggio delle masse rocciose instabili e la realizzazione di uno studio specialistico per valutare la pericolosità dell’area, passaggio preliminare alla progettazione degli interventi di consolidamento del versante.

Per l’operazione è stato stanziato un importo complessivo di 500mila euro: 350mila destinati ai lavori e 150mila per somme a disposizione dell’amministrazione. Sono state inoltre individuate le figure tecniche incaricate e autorizzato l’affidamento a un operatore economico qualificato per garantire l’immediata esecuzione.

“Ringrazio la Regione Siciliana, il presidente Renato Schifani e i dirigenti del Dipartimento della Protezione civile per la rapidità dimostrata – dichiara il sindaco Roberto Barbagallo –. La tempestività dell’intervento è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino delle normali condizioni di viabilità”.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile continuerà a monitorare la situazione e a coordinare le attività fino al completamento degli interventi.