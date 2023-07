Acireale, la cocaina nel muro: sequestrati 580 grammi

La polizia ha repertato tutto: gli agenti del commissariato sono intervenuti insospettiti dal viavai tipico dei casi di spaccio

ACIREALE (CATANIA) – Gli agenti del Commissariato analizzano i movimenti della zona e trovano 580 grammi di cocaina nascosta in un muro di via Capizzi. Attualmente si procede contro ignoti, ma l’indagine è apertissima.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, gli agenti della squadra investigativa sono intervenuti dopo aver visto un sospetto viavai di diversi giovani, nonostante che si trattasse di una via stretta, senza sbocco e praticamente impercorribile da autovetture.

Questo ha fatto ipotizzare che fosse in corso un’attività di spaccio. Giunti sul luogo, i poliziotti hanno notato un lunghissimo muro a secco, di circa 200 metri e alto due, con delle strane cavità.

Da questo le ricerche hanno portato a sequestrare, dopo aver tolto delle pietre del muro, oltre mezzo chilo di cocaina in pietra, nascosta in 2 punti diversi del muro. La droga ovviamente è stata sequestrata e sono in corso accertamenti, oltre che le indagini per individuare i trafficanti di droga.