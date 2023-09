Acireale, presentata la nuova edizione della Fiera dello Jonio

L'inaugurazione è fissata per domani, alle 18, in piazza Duomo

ACIREALE – Presentata ufficialmente stamani ad Acireale la “Fiera dello Jonio” che verrà inaugurata domani pomeriggio, venerdì 8 settembre, alle 18 in piazza Duomo, e si concluderà lunedì 18 settembre. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Barbagallo, e curato dall’assessorato alle Attività produttive, retto da Laura Toscano, intervenuti alla presentazione assieme ad Antonino Molino, dirigente dell’Area Amministrativa.

“Rilancio della Fiera dello Jonio di Acireale”

“Siamo riusciti ad avere l’adesione di oltre 60 standisti – ha osservato il primo cittadino – proponendo un modello di Fiera che non è quello degli anni scorsi, recuperando così, in appena due mesi, il “gap” ereditato. Si tratta di un primo rilancio della Fiera dello Jonio che l’anno prossimo sarà di certo migliorata e arricchita, facendo comprendere che la manifestazione ha cambiato sistema e metodo”.

L’assessore Laura Toscano ha aggiunto: “È stato davvero complicato operare in così breve tempo e riuscire a coinvolgere artigiani di nicchia e commercianti del settore agroalimentare. Sono grata a tutti coloro che si sono adoperati per fornire supporto, a cominciare dagli uffici e dagli espositori. Il lavoro di squadra ha consentito di colmare le difficoltà legate al breve lasso di tempo a disposizione. D’altra parte, abbiamo sentito il desiderio di coinvolgere i commercianti presenti lungo il circuito della Fiera, i quali hanno accolto con favore la nostra disponibilità e si stanno adoperando per abbellire le vie del centro storico, all’insegna di uno spirito condiviso di decoro urbano. In questo modo saranno parte del quadro, non semplice cornice”.

Gli eventi collaterali a ingresso gratuito

A fianco di artigianato e agroalimentare anche attrazioni vari. “Infatti, abbiamo previsto anche eventi collaterali, tutti ad accesso gratuito, sin dalla serata inaugurale – ha concluso l’assessore Toscano – in occasione della quale interverranno Salvo La Rosa e Litterio, lunedì 11 opera dei pupi, giovedì 14 concerto dell’orchestra “Vulcanica”, venerdì 15 spettacolo con protagonisti lo showman Ruggero Sardo, la cantante Deborah Iurato, il duo musicale Bellamorea e il cabarettista Giovanni Cacioppo. E, poi, sulla scia del successo registrato nel corso della “Mezzanotte dei bambini”, abbiamo previsto pure animazioni riservate ai più piccoli”.