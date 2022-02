Acireale, lutto per Monsignor Raspanti: scomparsa la madre

Il comunicato della Diocesi: "Ci uniamo con grande affetto al dolore che ha colpito il nostro vescovo"

CATANIA – Lutto per Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della Cei: mercoledì 2 febbraio è venuta a mancare, all’età di 91 anni, la madre Francesca Pitò, vedova Raspanti. Tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore per esprimergli vicinanza.

“Ci uniamo con grande affetto al dolore che ha colpito il nostro vescovo – si legge in un comunicato della Diocesi di Acireale – per la perdita della cara mamma. Addolorati e commossi siamo vicini anche al fratello del vescovo, Giacomo, ed ai familiari tutti. Assicuriamo per la signora le nostre preghiere di suffragio”.

I funerali saranno celebrati giovedì 3 febbraio alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria Assunta di Alcamo

Il cordoglio della senatrice Tiziana Drago

Esprime vicinanza a Raspanti Tiziana Drago, di Fratelli d’Italia: “Sono vicina a monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, per la perdita della madre, la signora Francesca Pitò, che potrà adesso contemplare il volto del Padre. Mi unisco al dolore dei familiari”.