Acoset, Giammusso ai nuovi vertici: “Intervenire sulle criticità”

Interviene anche l'Ugl.

Catania – Il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso, porge gli auguri ai nuovi membri della borda di Acoset, la partecipata che si occupa della gestione dei servizi idrici in parte del territorio metropolitano. “Al nuovo consiglio d’amministrazione e al neo direttore generale il compito di contribuire a un deciso miglioramento del servizio”. Tra i membri del cda anche il gravinese Emanuele Mirabella.

Scrive il primo cittadino: “Ho avuto il piacere di contribuire, insieme agli altri sindaci soci, alla nomina del nuovo presidente, del consiglio d’amministrazione e del direttore generale di Acoset s.p.a., la società di gestione dell’acquedotto dei paesi etnei. Nell’inviare i miei più sentiti auguri di buon lavoro, associo l’auspicio che si possano finalmente alleviare i disagi e le criticità, più volte anche dal sottoscritto evidenziate, relative al malfunzionamento dell’approvvigionamento idrico che anche a Gravina di Catania, oltre che in diversi paesi dell’hinterland, abbiamo purtroppo negli anni riscontrato, e che hanno costretto il sottoscritto insieme al Comune di Catania a esprimere già per la terza volta, proprio oggi, il proprio voto non favorevole all’approvazione del bilancio annuale 2021 dopo aver già bocciato il rendiconto dei due esercizi precedenti, con il bilancio 2020 impugnato con successo anche di fronte il tribunale civile di Catania.”

Continua Giammusso: “Ho già avuto modo di incontrare, insieme ai responsabili tecnici, il nuovo presidente Giovanni Rapisarda che mi ha raggiunto a palazzo di Città il pomeriggio stesso dell’elezione, rassicurandomi sul fatto che verranno esperiti tutti gli accertamenti necessari a individuare le perdite nella rete che, insieme alle interruzioni delle forniture energetiche , hanno contribuito ad acuire il disagio nel tempo.”

È stata segnalata dal sindaco in particolare una situazione di grave disfunzione nella zona di via Madonna della Via, servita dall’invaso e dalla rete che insiste nel quartiere di San Giovanni Galermo, quindi non direttamente collegata con la restante Rete idrica del nostro territorio, con i neo vertici di Acoset che si sono impegnati ad approfondite verifiche per l’individuazione del guasto.

“A tal proposito – riprende Giammusso – mi sono confrontato anche con il presidente della IV Municipalità San Giovanni Galermo/ Cibali/Trappeto Erio Buceti, con il quale abbiamo condiviso, insieme al Comune di Catania, le iniziative da intraprendere. L’argomento verrà ulteriormente approfondito nel corso della riunione di consiglio direttivo Ati Idrico di mercoledì 29 giugno, convocata dal presidente Santi Rando anche su richiesta del sindaco Giammusso, componente dello stesso Consiglio”.

Il neopresidente Acoset è stato accompagnato ieri al Municipio di Gravina dal neo consigliere d’amministrazione Acoset, il gravinese Emanuele Francesco Mirabella, eletto anche lui all’assemblea odierna. “La nomina in cda del dottore Mirabella, chimico dal provato spessore professionale e dalle comprovate competenze, in forza alla sede catanese del Consiglio Nazionale delle Ricerche, massimo ente di ricerca scientifica e tecnologica del nostro Paese, tra gli ispiratori della nostra attuale esperienza amministrativa comunale, rappresenta una garanzia di approccio serio e professionale, oggi necessario per ottenere il miglioramento auspicato, nonché di assoluta conoscenza delle esigenze del Comune di Gravina di Catania e del territorio circostante. A lui e a tutti gli organi amministrativi oggi con lui designati, nonché agli organi di legittimità e controllo del collegio sindacale, del revisore e del controllo analogo anch’essi oggi individuati, vanno quindi gli auguri di buon lavoro del Sindaco e dell’intera comunità cittadina di Gravina di Catania”.

Ugl Chimici di Catania con una dichiarazione del segretario Carmelo Giuffrida, esprime felicitazioni: “Ci congratuliamo con il neo presidente ed i nuovi membri del Consiglio di amministrazione, con il designato direttore, con gli eletti componenti del Collegio sindacale con il revisore dei conti unico. Auguriamo loro buon lavoro, nella consapevolezza che si tratta di un compito non di certo semplice, soprattutto in questo frangente storico in cui i temi della gestione della risorsa idrica e del rincaro dei costi per l’energia sono all’ordine del giorno. Auspichiamo, pertanto, che nel pieno interesse dei lavoratori dell’azienda e degli utenti, con il nuovo vertice si possa instaurare un dialogo costante e costruttivo.