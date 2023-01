Acqua gialla a Caccamo, La Vardera: “Servono risposte urgenti”

Da anni i cittadini non hanno a disposizione nelle proprie abitazioni l’acqua potabile

CACCAMO (PA) – Non si ferma l’emergenza idrica all’interno del Comune di Caccamo, dove da anni i cittadini sempre più frequentemente non hanno a disposizione nelle proprie abitazioni l’acqua potabile. Pronto ad affrontare la problematica l’onorevole Ismaele La Vardera, vicepresidente della commissione antimafia, che ha depositato nella giornata di oggi un’interrogazione diretta al Presidente della Regione Renato Schifani ed all’assessore alla salute Giovanna Volo, per chiedere quando e quali iniziative hanno intenzione di attivare per rendere sicura l’acqua che arriva nelle case dei cittadini caccamesi.

La Vardera: “A repentaglio la salute dei caccamesi”

“Un grave problema – dice il presidente di Sud chiama Nord – che bisogna risolvere nel più breve tempo possibile. Da anni i cittadini di Caccamo hanno grandi difficoltà nel ricevere acqua potabile all’interno delle proprie abitazioni. Questo di fatto nega il loro diritto a disporre di ‘acque pure’, oltre a mettere a repentaglio la loro salute. È una situazione che va affrontata con estrema emergenza e con le adeguate indagini per evitare che il problema si estenda a tutto l’ambiente ed al territorio circostante”.