Palermo, lavori Amap e disagi: ecco le zone coinvolte

Gli interventi di manutenzione straordinaria

PALERMO – Acqua a Palermo: Amap informa che per il prolungarsi di un intervento di manutenzione straordinaria al serbatoio Altarello si stanno verificando dei cali di pressione nella Sottorete 4 “Politeama”.

La zona della sottorete è delimitata dalle seguenti vie: Via dell’Arsenale, Via Duca della Verdura, Via Notarbartolo, Via Malaspina, Via Nino Bixio, Via Francesco Spallitta, Viale Regina Margherita, Via Guglielmo il Buono, Via Colonna Rotta, Corso Alberto Amedeo, Piazza V.E. Orlando, Via Volturno, Via Cavour, Piazza XIII Vittime, Via Filippo Patti e zona portuale.

I disservizi per l’acqua a Palermo

Le zone in cui sono stati riscontrati i maggiori disservizi sono riconducibili alla parte alta della stessa sottorete (zone nelle vicinanze di via Guglielmo il Buono, corso Alberto Amedeo, via Filippo Parlatore, via Cusmano, via Terrasanta, via Boito).

I tecnici sono al lavoro per consentire una rapida soluzione del problema che, salvo ulteriori imprevisti, rientrerà nella serata di giovedì 24 ottobre. Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).