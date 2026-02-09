Acqua razionata a Ciaculli e Croceverde: domani sospesa l’interruzione

Cosa ha deciso il sindaco Lagalla

PALERMO – Acqua razionata, domani, 10 febbraio 2026, nei distretti di Ciaculli e Croceverde Giardini, a Palermo, su indicazione del sindaco Roberto Lagalla, non verrà attuata l’interruzione idrica prevista nel piano di razionamento in vigore a Palermo.

Acqua razionata, la decisione

Ciò in considerazione dei disagi a cui è andata incontro per alcuni giorni la popolazione di circa 10 mila abitanti ricadente nel perimetro dei due distretti dopo il guasto avvenuto nel pozzo Bonanno.

Le squadre tecniche di Amap hanno ultimato l’intervento di riparazione nella tarda serata di sabato e da ieri sono tornate alla normalità le pressioni delle portate idriche nell’intero distretto.