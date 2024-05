Acque agitate alla Foss, Ferrara convoca la neo commissaria Rizza

La mossa del meloniano presidente della commissione Cultura all'Ars

PALERMO – “È urgente fare chiarezza sulla situazione in cui versa la Foss e per questo motivo convocherò presto il commissario straordinario, in Commissione “Cultura, Formazione e Lavoro” dell’Ars”. Lo afferma il presidente della quinta commissione all’Ars, Fabrizio Ferrara, commentando le dimissioni del sovrintendente e del consulente artistico prima e del vicepresidente e di un consigliere d’amministrazione poi.

La Fondazione Orchestra sinfonica siciliana

Queste circostanze hanno portato alla decadenza del Cda subito dopo l’approvazione del bilancio. Il governatore Renato Schifani ha poi nominato la dirigente regionale Margherita Rizza commissaria alla Foss. “Considerati i percorsi di stabilizzazione intrapresi e le sollecitazioni dei colleghi di commissione, ritengo sia oltremodo doveroso approfondire con massima celerità quanto accaduto – aggiunge Ferrara, di FdI -. Il nostro obiettivo è garantire la tutela dei lavoratori precari e non, la corretta e serena programmazione artistica della Fondazione in vista della stagione estiva e non per ultimo la salvaguardia dell’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’Ente”.