Acquedolci, tragico incidente sulla statale: due vittime e un ferito

La prima ricostruzione

MESSINA- Ultima ora. Tragedia della strada nella serata di oggi ad Acquedolci, lungo la strada statale 113, dove un violento incidente tra due auto ha causato la morte di due persone e il ferimento di un’altra.

L’impatto è avvenuto all’uscita ovest del centro abitato, nei pressi del cimitero comunale. Secondo le prime informazioni, le vittime viaggiavano a bordo della stessa autovettura. La violenza dello scontro è stata tale da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, dove si trova ricoverato.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.