Sono stati fermati dopo un lungo inseguimento

In autostrada ad oltre 200 chilometri orari. È accaduto lungo l’A4 Torino-Milano, a sfidarsi due Lamborghini e una Ferrari. Per questo tre cittadini svizzeri tra i 30 e i 40 anni in viaggio verso Milano, sono stati denunciati dalla polizia stradale di Novara. I tre sono stati fermati dopo un inseguimento.

Le auto sono state sequestrate e le patenti sono state ritirate.

Per fermare le vetture la polizia ha metto in atto una serie di misure che definiscono il “dispositivo di sicurezza safety car“, in modo da garantire la sicurezza in situazioni di emergenza, sia in pista, sia su strada e autostrada, per rallentare e gestire il traffico attorno a un pericolo.

