Addio a Cristina Cascio: “Catania ti deve molto”

Il ricordo dell'ex sindaco Enzo Bianco e della Cgil.

CATANIA – Addio a Cristina Cascio, storica dirigente della scuola media “Angelo Musco” di Librino. “Sono profondamente rattristato”, scrive via sociale l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco. “Se n’è andata silenziosamente una vera, grande, protagonista della vita catanese – aggiunge – Una dirigente scolastica straordinaria. Non volle mai lasciare Librino, anche quando poteva trasferirsi in una scuola più ‘comoda. Da tempo combatteva contro un male durissimo. Ma aveva continuato ad andare a scuola, sino a poche settimane fa. Catania ti deve molto. Non ti dimenticheremo”.

Il ricordo della Cgil catanese: “Donna di grande intelligenza civile ed emotiva, e di grande cultura, ci ha lasciati. La Cgil e la FLC Cgil di Catania esprimono cordoglio e commozione, nonché vicinanza alla famiglia, e non dimenticheranno mai l’operato incessante di una donna che ha sempre amato la scuola, il quartiere di Librino, ma anche l’idea di una società di uguali e di una scuola della legalità e della rinascita democratica. Grazie Cristina per tutte le volte che ci hai affiancato, stimolato, sostenuto”.