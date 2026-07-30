Addio a Dario Ferrante: generoso animatore della città di Palermo

Era stato l'ideatore del Festival delle Energie Alter-native

Un grande animatore culturale. Questo era Dario Ferrante, morto all’età di 53 anni. Non ha superato le complicazioni di una malattia. Era stato l’ideatore del Festival delle Energie Alter-native: musica, sostenibilità, partecipazione e cultura.

L’ultimo impegno l’anno scorso: aveva portato a Palermo la prima edizione italiana dell’“Error Fest” di Bratislava. Di mestiere faceva il project manager per diverse realtà culturali, da anni era una delle anime del Teatro alla Guilla di Palermo al Capo.

Ironico, allegro, appassionato, capace di sperimentare: erano i tratti distintivi del suo carattere. “In tutti questi anni di strada percorsa insieme ci hai donato un’energia travolgente – scrivono gli amici del Centro europeo di studi e iniziative (Cesie) – Il tuo modo unico di accogliere e stare accanto alle persone racchiudeva un’umanità e una leggerezza rare, capaci di abbattere ogni barriera e far sentire chiunque a casa. Eri tu ad accogliere i nuovi arrivati, eri tu a metterli a loro agio e a coinvolgerli nella nostra socialità. La tua costante determinazione nel rendere il mondo un posto più giusto e inclusivo, in cui generare bellezza, e il tuo profondo amore per la vita restano per noi un insegnamento prezioso. Ci piace pensare che la tua passione per l’arte, il teatro e la musica continui a risuonare con la stessa intensità nella nostra memoria collettiva e nel cuore di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarti”.

I funerali si svolgeranno venerdì 31 luglio alle 12:30, nella chiesa madre di San Giuseppe Jato, suo paese di origine.