Addio a Salvatore Cantarella, dee jay catanese

CATANIA. Addio al dee jay catanese Salvatore Cantarella, scomparso prematuramente ieri a causa di un incidente stradale.

Le parole di dolore dalla pagina Facebook di Acka Catania: “Con quel sorriso immancabile, sempre disponibile, sempre gentile, pieno di energia, quante cazzo di volte ti avrò detto quanto sei scarso, ….ma quanto ci hai fatto divertire…”

“Sono arrabbiato con Te. Sappilo – si legge ancora – Ti avrei perdonato qualsiasi torto, ma uno così grande non me lo dovevi fare. E ti immagino già con quella faccia di c**o che ridi leggendo queste parole. Ancora non ho realizzato, ma già manchi. Tanto. Ora vai, Salvatore Cantarella, spacca tutto. Esagera anche lassù, sali su una nuvola e fai alzare tutti le mani al cielo”.

“Lo Staff dello Stark’s Cafè – si legge sui social – si unisce al dolore per la perdita dell’amico Salvatore Cantarella, ormai da tempo parte integrante della nostra comunità dei live e presenza sempre gradita e apprezzata.Lo ringraziamo per i momenti lieti musicali e non che ci ha regalato, farà sempre parte della nostra famiglia”.