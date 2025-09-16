Adrano, blitz antimafia della Polizia: sono diversi gli arrestati

L'operazione è scattata nelle primissime ore della mattinata

ADRANO (CATANIA) – Blitz antimafia, all’alba di oggi, ad Adrano ad opera della Polizia di Stato del locale Commissariato e della Squadra Mobile della Questura di Catania.

Gli arresti

Sarebbero una decina le persone sottoposte a fermo, molte delle quali già note alle forze dell’ordine, e portate via dalle volanti. Sarebbero accusate di vari reati, fra cui, anche quello di estorsione.

Il blitz della polizia, elicotteri su Adrano

Questa mattina, davanti al Commissariato di via Della Regione si è radunata una folla, fra parenti ed amici delle persone fermate, in attesa che uscissero per essere portati via dalle volanti per la traduzione in carcere.

A sorvolare sopra i tetti delle case della città, a bassissima quota, l’elicottero della Polizia che ha scortato la carovana delle volanti sino a Catania. Al momento dalla Procura vige il massimo riserbo sull’operazione.