“Francesco dai forza ai tuoi genitori”: ecco l’abbraccio di tanti

In tanti ci siamo immedesimati in quella che è una tragedia immane. Il cordoglio sui social in un conforto ideale alla famiglia.

ADRANO

1' DI LETTURA ADRANO. Lo shock è stato enorme. Uno di quelli che non può essere superato. La tragedia della notte scorsa alla periferia di Adrano dove ha trovato la morte il 15enne Francesco mentre era a bordo della minicar assieme alla sorella, ha scosso tutti.

Un fatto nel quale si è immedesimato ognuno. Impossibile non farlo. Automatico e naturale che accadesse.

E sui i social è scattato idealmente un lungo abbraccio ad una famiglia che piange una giovanissima vittima. Tutto ingiusto. Tutto inaccettabile.



“Francesco, dai coraggio ai tuoi genitori”, “PICOLO ANGELO NN CI SONO PAROLE CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA”, “Dolore immenso una piccola vita strappata ai suoi cari. Condoglianze alla famiglia”.

Ed ancora: “Sono cose che non dovrebbero mai accadere”, “Non ci sono parole condoglianze alla famiglia R.i.P. piccolo Angelo”.

Sono solo alcuni dei messaggi a commento dei tanti post che sui social ricordano Francesco.



La sorella 17enne è al momento ricoverata all’ospedale “San Marco” di Catania. Per il giorno dei funerali di Francesco, il sindaco Fabio Mancuso ha proclamato il lutto cittadino.

