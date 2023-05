Adrano, botte tra fratelli agli arresti domiciliari: denunciati

Uno era a piedi dopo aver abbandonato l’ospedale di Biancavilla, l’altro era andato al Commissariato preoccupato del ritorno del fratello

1' DI LETTURA

CATANIA. Sotto lo stesso tetto, si sa, la convivenza tira fuori il meglio e il peggio del carattere di ciascuno. E quando a condividere la stessa casa sono due fratelli agli arresti domiciliari, uno perché condannato per stalking e l’altro sottoposto a misura cautelare per furto, il clima rischia di farsi incandescente.

Così è finita male. A un certo punto, 44 e 46 anni, i due hanno fatto a botte e hanno finito per farsi denunciare per evasione dai domiciliari dagli agenti del Commissariato di Adrano. Uno è finito in ospedale e poi se n’è andato senza autorizzazione: la polizia lo ha trovato mentre percorreva a piedi un viale di Biancavilla. L’altro se n’è andato alla polizia, per paura del fratello, sapendo che stava tornando a casa.

Peccato che chi è ai domiciliari non può uscire senza autorizzazione, neppure per andare al Commissariato: sarebbe stato meglio telefonare. Alla fine i poliziotti li hanno denunciati entrambi.