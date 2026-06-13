Cina, record di viaggi ferroviari nei primi cinque mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato una crescita costante dei viaggi ferroviari di passeggeri nei primi cinque mesi dell’anno, con aumenti del volume dei passeggeri e un miglioramento della qualità dei servizi: lo ha reso noto oggi la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway).

Tra gennaio e maggio, a livello nazionale, sono stati effettuati quasi 1,97 miliardi di viaggi ferroviari di passeggeri, in aumento del 5,7% rispetto all’anno precedente e a un nuovo massimo storico, ha affermato China Railway.

Per adeguarsi alla crescita dei flussi di passeggeri legata alla politica del Paese di esenzione dal visto per il transito, la rete ferroviaria cinese ha favorito l’aumento degli spostamenti dei passeggeri stranieri, registrando oltre 10,02 milioni di viaggi di passeggeri stranieri nei primi cinque mesi, con un balzo del 35,5% su base annua.

Nello stesso periodo, anche i viaggi ferroviari transfrontalieri hanno continuato a crescere: la ferrovia Cina-Laos ha trasportato 167.000 passeggeri, in aumento del 35% rispetto all’anno precedente, mentre la ferrovia ad alta velocità Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong ha gestito 14,53 milioni di viaggi transfrontalieri, con un incremento del 14,5% su base annua, ha riferito China Railway.

Nel frattempo, China Railway ha coordinato le attività con i dipartimenti locali della cultura e del turismo per promuovere il turismo, operando 1.400 treni turistici a livello nazionale nei primi cinque mesi.

L’operatore ferroviario ha inoltre introdotto politiche preferenziali per i passeggeri anziani e ampliato i servizi di “carrozza silenziosa”, oltre ai servizi di viaggio con animali domestici, secondo la società.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).