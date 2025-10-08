Muore a 41 anni Giuseppe Cusimano: ex assessore della Giunta Mancuso

Ha accusato un malore: una comunità sgomenta

ADRANO (CATANIA) – Un malore improvviso ha stroncato la vita di Giuseppe Cusimano, 41 anni, ex assessore del Comune di Adrano. E attuale componente del GAL Etna, fratello dell’ex consigliere comunale Nicola. Ha accusato il malore mentre si trovava nella sua azienda agricola di contrada Lito in territorio di Centuripe in provincia di Enna.

È stato un operaio che era con lui ad accorgersi di quanto accaduto e ad allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma il personale medico nulla ha potuto fare per strapparlo alla morte. Nella zona era anche atterrata l’eliambulanza ma ha poi fatto rientro in sede. Sul posto della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Centuripe.

La salma è stata trasportata nella camera mortuaria del Cimitero di Centuripe prima di essere trasportata a Biancavilla. Giuseppe Cusimano il 17 aprile del 2023 era entrato a far parte della Giunta amministrativa di Adrano, nominato Assessore dal Sindaco Mancuso in rappresentanza del “Movimento per Adrano” costola del “Movimento per l’Autonomia” di Raffaele Lombardo.

Un’esperienza amministrativa durata poco più di 5 mesi. Il 26 settembre dello stesso anno, infatti, si è dimesso. C’è sgomento in città, ad Adrano. Ma anche a Biancavilla dove Giuseppe Cusimano era residente. Due comunità incredule dinanzi ad una morte improvvisa.