 Adrano e Piano Tavola, due incidenti stradali e feriti
Adrano e Piano Tavola, due incidenti stradali e un ferito grave

Ricovero in codice rosso al Policlinico di Catania
NEL CATANESE
di
CATANIA – Due incidenti stradali si sono registrati nelle prime ore del giorno fra Adrano e Piano Tavola. Due le persone rimaste ferite e condotte in ospedale.

Il primo si è registrato, intorno alle 4, sulla Statale 284, in territorio di Adrano, direzione Catania, dove un’auto si è ribaltata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per soccorrere il conducente e trasportarlo in ospedale. Ad arrivare anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

L’altro incidente si è registrato, intorno alle 6:45 nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, in territorio di Camporotondo Etneo. Un’auto, che proveniva dalla Statale 121, una volta imboccato lo svincolo, per proseguire lungo via Nazionale, ha urtato un’altra auto in sosta ribaltandosi. Il conducente è rimasto seriamente ferito e trasportato al Policlinico di Catania, in codice rosso, da un’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò e i carabinieri di Gravina di Catania.

