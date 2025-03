Adrano, scontro fra due auto: il bilancio è di quattro feriti

Intervento di 118, vigili del fuoco, carabinieri

ADRANO (CATANIA) – Incidente stradale nella notte ad Adrano. Due auto, una Fiat Grande Punto ed una Fiat Punto, si sono scontrate attorno alle 3:30, all’incrocio fra le vie Cappuccini e Catania.

Quattro le persone rimaste ferite trasportate con le ambulanze del 118 negli ospedali per gli accertamenti e le cure del caso. Da quanto si apprende nessuno sarebbe in gravi condizioni. A seguito dell’impatto la Punto è carambolata all’interno di un vicino distributore di carburanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente, e i Carabinieri della Compagnia di Paternò, per i rilievi.