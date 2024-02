Adrano, si avvicina ai familiari nonostante il braccialetto elettronico

Arrestato 58enne

ADRANO (CATANIA) – Nonostante fosse stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ad Adrano, un uomo di 58 anni al quale era stato applicato il braccialetto elettronico si è recato davanti casa dei familiari. Scattato l’allarme del dispositivo, gli agenti della polizia l’hanno bloccato mentre si stava allontanando a bordo di un’auto. In tasca gli agenti gli hanno trovato un coltello a serramanico; in auto aveva un bastone. L’uomo è stato arrestato per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ed è stato denunciato per aver portato in luogo pubblico il coltello ed il bastone, che sono stati sequestrati.