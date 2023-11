Aereo precipita: l’incredibile salvataggio in mare aperto VIDEO

Un malfunzionamento ha causato lo schianto nelle acque turbolente del Queensland

AUSTRALIA – Aereo precipita: l’incredibile salvataggio in mare aperto. Una scena degna di un film d’azione. Un video ha documentato il salvataggio spettacolare di due uomini che si aggrappavano disperatamente a una zattera di salvataggio in mezzo all’immensità dell’oceano. Questo incredibile evento si è verificato dopo che il loro piccolo aeroplano, un Cessna, ha avuto un malfunzionamento e si è schiantato nelle acque turbolente al largo della costa del Queensland, in Australia.

Il filmato, divulgato da LifeFlight, un’organizzazione specializzata in operazioni di salvataggio, mostra le immagini drammatiche e cariche di tensione del recupero. Nelle riprese si vede chiaramente la coda dell’aereo semi-sommersa nell’oceano, con i due uomini, entrambi sulla cinquantina, che lottano per mantenersi a galla su una zattera che minacciava di affondare in qualsiasi momento.

