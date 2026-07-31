Palermo candidata a Euro 2032. Lagalla: “Ho appena firmato” VIDEO

L'annuncio del primo cittadino

PALERMO – “Ho appena firmato e trasmesso alla FIGC la nota con cui il Comune di Palermo formalizza la candidatura della città e dello stadio Renzo Barbera per ospitare gli Europei di calcio del 2032. È un passaggio fondamentale, che rappresenta un bel traguardo nel percorso che abbiamo costruito con determinazione e che segna una tappa importante per Palermo”, sono le parole del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che annuncia la candidatura per ospitare gli europei di calcio.

Palermo candidata a Euro 2032

“L’Amministrazione comunale e il Palermo FC – continua il primo cittadino – con il fondamentale supporto della Presidenza della Regione Siciliana, stanno coltivando due grandi sogni che viaggiano sullo stesso binario. Il primo è quello di consegnare ai tifosi rosanero uno stadio moderno, riqualificato e all’altezza della passione che da sempre accompagna questa città. Il secondo è quello di vedere Palermo tra le città ospitanti di Euro 2032, un obiettivo che significherebbe non soltanto avere uno stadio di rango internazionale, ma anche aprire nuove prospettive di sviluppo economico, turistico e infrastrutturale per l’intero territorio”.

I ringraziamenti

Lagalla è orgoglioso: “Per questo abbiamo lavorato senza sosta, con serietà, responsabilità e spirito di collaborazione. Voglio ringraziare il board del City Football Group, la dirigenza del Palermo FC, nonché il vicesindaco Alaimo e l’assessore allo Sport Anello, gli esperti e tutte le funzioni comunali che, ciascuna per la propria competenza, hanno saputo trovare sintesi e positiva finalizzazione. La sinergia tra pubblico e privato ha reso possibile un’operazione che, a inizio sindacatura, sembrava quasi irrealizzabile, quando Palermo non rientrava neanche tra le possibili candidate”.

“Abbiamo portato avanti un lavoro straordinario – aggiunge ancora – che, anche da parte della UEFA, ha raccolto parole di apprezzamento per la capacità di costruire, in tempi strettissimi, un percorso complesso e credibile. È un primo risultato di cui Palermo può essere orgogliosa”.

“Adesso, però, non è il momento di fermarsi. Dobbiamo continuare a lavorare con lo stesso impegno per trasformare questi due sogni in realtà: restituire ai palermitani uno stadio degno della loro passione e fare della nostra città una protagonista di Euro 2032. Forza Palermo”, conclude il sindaco Roberto Lagalla.

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Palermo FC: “Percorso straordinario”

“La presentazione della candidatura costituisce il coronamento di un percorso straordinario, diventato in pochi mesi un vero e proprio caso di studio nel panorama sportivo internazionale. Partita da una posizione di svantaggio rispetto ad altre piazze italiane, Palermo è riuscita a costruire una delle candidature più solide e credibili, grazie alla qualità della proposta progettuale, alla rapidità del lavoro svolto e alla capacità di fare sistema. Un percorso che ha già ricevuto attenzione e apprezzamenti dalle massime istituzioni sportive italiane e dalla stessa UEFA”, afferma Palermo FC.

“Questo risultato – aggiunge la società – rappresenta un’ulteriore prova della dedizione di City Football Group al progetto Palermo. Dopo la realizzazione del Centro Sportivo e gli investimenti progressivamente crescenti nel Club, questo nuova iniziativa apre la prospettiva di un impegno di lungo termine a beneficio di tutta la città. Un progetto reso possibile grazie al lavoro di tecnici, progettisti, manager e consulenti, sviluppato attraverso un’interlocuzione costante con il Comune di Palermo, la Regione Siciliana, le istituzioni nazionali, la FIGC e la UEFA, e supportato da importanti realtà del mondo bancario: Intesa San Paolo, BPER, Banca del Fucino, Credito Sportivo”.