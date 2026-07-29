Scicli, estorsione e lesioni. Anziano pestato, 5 arresti VIDEO

SCICLI (RG) – Un brutale pestaggio per un presunto debito di 24 mila euro, vittima un pensionato di 72 anni. Un’estorsione, secondo le indagini della Procura di Ragusa, che ha arrestato cinque persone. I particolari.
Scicli, estorsione e lesioni
Il 3 febbraio del 2026 un 72enne viene pestato in strada brutalmente. Cinque persone, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, sono accusate di essere “mandanti ed esecutori materiali, dei reati di tentata estorsione in concorso aggravata e lesioni personali aggravate in concorso”.
Lo scopo del pestaggio sarebbe stato quello di costringere l’anziano a saldare un debito di 24 mila euro che, lo stesso, negava.
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Dalle indagini dei militari dell’Arma è emerso il movente e il contesto dal quale nasceva l’atto estorsivo.
Gli aggiornamenti in conferenza stampa.