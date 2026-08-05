"La pensa come noi, bisogna andare oltre Lagalla"

PALERMO – Cateno De Luca apre alla collaborazione con Carolina Varchi in vista delle prossime elezioni amministrative di Palermo. Nel corso della presentazione del nuovo innesto in casa Sud chiama nord, l’ex deputato regionale proveniente dal Mpa Totò Lentini, De Luca ha avuto parole d’elogio per Varchi che ha lanciato il suo cantiere di idee per ‘Palermo Capitale’.

De Luca e il dialogo con Varchi

Ad accomunare la parlamentare FdI e il sindaco di Taormina l’idea che la prossima amministrazione comunale di Palermo non possa essere rappresentata dall’attuale sindaco, Roberto Lagalla. “L’intervento di Carolina Varchi conferma che a Palermo bisogna andare oltre Lagalla – ha evidenziato De Luca -. L’ho ringraziata perché oggi si apre un confronto che, al di là dei personalismi, deve portare ad una progettualità che porti ad un percorso legislativo per ‘Palermo Capitale dell’Euromediterraneo'”.

“Una possibilità di collaborazione con Varchi a Palermo? Certo che c’è – ha risposto De Luca -. Quando si manifestano buone idee le persone intelligenti, e Varchi lo è, le condividono e le supportano. Ricordo che noi per primi abbiamo avuto il coraggio di dire che la fase Lagalla è finita – ha concluso -. Varchi, con le sue dichiarazioni, dà forza a questo pensiero. I suoi alleati non glielo dicono ma stanno lavorando per l’alternativa”.

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Totò Lentini

Il feeling anche con i renziani

De Luca, però, prosegue in parallelo il suo dialogo con pezzi del centrosinistra siciliano, continuando a tenersi le mani libere con entrambi gli schieramenti. Il sindaco di Taormina conferma anche i contatti con i renziani di Casa riformista, rappresentati in Sicilia da Davide Faraone. L’uomo di Renzi in Sicilia, del resto, è stato protagonista alcuni giorni fa di un confronto con De Luca a Marina di Ragusa, organizzato dal dem Nello Dipasquale.

I nomi degli assessori ‘ideali’ di De Luca

“Al di là delle schermaglie con Renzi, con Davide Faraone c’è sempre stato e continua ad esserci un dialogo – ancora De Luca -. Lo stesso con altri pezzi del centrosinistra”. De Luca ha poi ricordato ai cronisti che il suo assessore “ideale” per il Bilancio sarebbe il deputato regionale M5s Luigi Sunseri “mentre per l’Agricoltura e i Beni culturali sceglierei Nello Dipasquale e Fabio Venezia (entrambi deputati regionali del Pd, ndr)”. Per il leader Scn “si tratta di un sentimento di stima che va al di là delle posizioni politiche e che si basa sul riconoscimento delle competenze che alcuni colleghi parlamentari hanno e che sarebbe un peccato – ha concluso – non mettere a disposizione della Sicilia”.