Trasportato d'urgenza in ospedale

TRAPANI – Intervento di salvataggio in mare per l’Aeronautica militare al largo di Trapani. In azione un elicottero HH-139B dell’82esimo Centro Sar, di base sull’aeroporto militare di Birgi. L’elicottero è intervenuto per recuperare e soccorrere un marittimo greco 24enne trasportandolo d’urgenza in ospedale.

L’intervento e il trasferimento in ospedale

L’intervento su una nave petroliera battente bandiera liberiana, in navigazione a circa quaranta miglia a nord dalla costa trapanese, un marittimo di 24 anni di nazionalità greca bisognoso di essere trasferito d’urgenza in ospedale.

Le operazioni in mare

L’equipaggio – un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore – è decollato dalla base militare e, dopo aver imbarcato un medico presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, ha raggiunto la nave tanker ‘Samsara’. L’aerosoccorritore si è calato con il verricello e ha recuperato il giovane per poi trasferirlo in ospedale.

