Aeroporti siciliani in tilt per un guasto al sistema radar nazionale

Disagi, poi la ripartenza. Ne ha fatto le spese anche il Palermo calcio

1' DI LETTURA

PALERMO – Un problema al Sistema di controllo aereo dell’Italia centro-meridionale ha provocato una serie di ritardi nel traffico in volo. Il guasto, che risale alle 12, è stato risolto nel primo pomeriggio ma le conseguenze sulla programmazione dei voli in partenza e in arrivo negli aeroporti siciliani sta stanno facendo sentire.

Palermo calcio a terra

A farne le spese anche la squadra del Palermo, il cui charter in direzione Reggio Emilia è stato posticipato. I ragazzi di Eugenio Corini sono comunque partiti alle 17:30. La situazione, quindi, è in via di risoluzione: restano sul campo i disagi per i viaggiatori. Assoclearance, infatti, dovrà risassegnare gli slot alle compagnie aeree: una operazione che porterà a riatrdi dai 35 ai 50 minutl