Aeroporto di Catania, contrasto agli illeciti tributari: i numeri

L'attività dell'Ufficio dogane e della guardia di Finanza

CATANIA – Nel corso dell’anno 2024, l’Ufficio delle Dogane di Catania – Sot Aeroporto Fontanarossa, Adm e la Compagnia Guardia di Finanza di Catania-Fontanarossa hanno intensificato le attività di contrasto ai reati tributari e non tributari ai danni dei passeggeri in arrivo e in partenza dall’aeroporto.

Tale sinergia è consentita di rinvenire innumerevoli beni nascosti nei bagagli dei passeggeri o addosso alle loro persone.

I militari hanno riscontrato le seguenti violazioni: 52 passeggeri che trasportavano illegalmente valuta non dichiarata per oltre 176.000 euro; 157 passeggeri, con 1.730 beni contraffatti (borse, orologi, cinture, calzature, indumenti, giacche, occhiali, sciarpe), alcuni dei quali di notevole valore (orologi molto costosi), in violazione della normativa sulla tutela della proprietà intellettuale; 7 soggetti, di cui due segnalati all’autorità giudiziaria, detentori di sostanze stupefacenti; 33 passeggeri, di cui 6 denunciati all’AG, con 346 kg di tabacco lavorato estero (sigarette, tabacco da fumo, tabacco da inalazione senza fumo); 113 passeggeri con oltre 600 kg di prodotti vegetali nocivi per il nostro ecosistema.

I risultati conseguiti dimostrano il costante impegno dei funzionari della Dogana di

Catania e dei finanzieri della Compagnia Catania-Fontanarossa nella tutela dei cittadini, dell’ambiente e del commercio.