Aeroporto, a Catania la sperimentazione “Face boarding”

Ita Airways in collaborazione con Sac.

CATANIA – Ita Airways, in collaborazione con Sac Spa, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha avviato la fase di sperimentazione del ‘Face boarding’ nello scalo etneo. Dal prossimo luglio, tutti i passeggeri del volo Catania-Milano, dopo aver effettuato il check-in, potranno recarsi nella “land side” dell’area partenze per utilizzare la macchina per il riconoscimento facciale Reco welcome-Kiosk che permetterà di associare il volto al suo documento d’identità elettronico e alla carta d’imbarco. In questo modo potrà superare con facilità e velocemente i controlli di sicurezza e le procedure al gate, senza dover esibire i documenti o la carta d’imbarco in nessun altro momento. Il ‘Face boarding’ prevede l’integrazione di tecniche di computer vision e video analysis per implementare scenari di verifica e identificazione biometrica, basate su “face recognition”, in grado di analizzare in tempo reale i volti dei viaggiatori che attraversano i vari check-point di sicurezza sino ad arrivare al gate d’imbarco dell’aeroporto di Catania, in modalità “hands free”. (ANSA).