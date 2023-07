Aeroporto di Catania, Schifani replica a Urso: “Polemiche sterili”

Scontro tra il presidente della Regione Siciliana e il ministro del Made in Italy

Lo scontro sulla gestione dell’aeroporto di Catania a seguito dell’incendio, divampato lo scorso 17 luglio, agita il centrodestra. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso interviene e parla di “situazione intollerabile”.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha già ingaggiato una battaglia con Gesap, gli replica a stretto giro: “A differenza dei ministri Crosetto e Salvini, che con grande senso delle istituzioni e spirito di servizio si sono subito adoperati per contribuire alla riapertura dell’aeroporto di Catania, dopo l’incendio che ha distrutto parte del terminal A dello scalo, c’è chi, come il ministro Adolfo Urso, preferisce alimentare sterili polemiche adombrando dubbi su carenze infrastrutturali di un sistema aeroportuale che, ricordo al ministro, sino alla vigilia dell’incidente individuava in Fontanarossa un significativo hub internazionale, sia sotto il profilo dei movimenti aerei e passeggeri, che sulla qualità dei servizi di terra”.

Schifani contro Urso: “Interviene in modo scomposto”

“Come già avvenuto in occasione della riforma sulle Camere di commercio – prosegue Schifani -, ancora una volta il ministro delle imprese e del Made in Italy, interviene in modo scomposto, più a tutela di vicende localiste che nell’interesse dell’intero popolo siciliano. Spiace constatare che lo stesso interventismo il ministro non lo abbia tempestivamente manifestato nei confronti della lobby delle compagnie aeree che ormai da mesi vessano i siciliani e i tanti turisti con tariffe da capogiro, laddove il mio governo ha inoltrato ben due ricorsi all’Antitrust ed un esposto alla procura di Roma”.

“Serve cooperazione e impegno congiunto di tutte le istituzioni”

Per Schifani, “quanto accaduto a Fontanarossa impone la più ampia cooperazione e l’impegno congiunto di tutte le istituzioni, così come già dimostrato dall’assoluta sinergia tra Regione Siciliana, Enav e Aeronautica Militare, che insieme all’Ast, azienda per il trasporto pubblico della Regione, da giorni si adoperano per ridurre i disagi dei tanti passeggeri in transito nello scalo etneo. Sono certo – conclude – che la stessa sinergia istituzionale si possa e si debba ritrovare tra tutti i rappresentati del governo Meloni e quello della Regione Siciliana”.

Paita (Iv): “Indecente rimpallo di responsabilità”

La coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita, parla di “spettacolo indecente del rimpallo di responsabilità tra Urso e Salvini sull’aeroporto di Catania” e “ci dice quanto questo governo si sia ormai avvitato nella polemica quotidiana”.

“A Catania, dopo l’incendio, lo scalo è ancora bloccato, con disagi enormi. Ma i nostri ministri non sono in grado di risolvere la situazione e si accusano a vicenda – prosegue Paita -. Ecco la vera immagine di questo esecutivo. Altro che opere sbloccate, altro che trasporti moderni. Sanno solo far polemica tra loro. La propaganda ormai non funziona più e la pazienza degli italiani sta finendo. Sparita la magia, è rimasto l’incubo di vederli all’opera così inadeguati”.