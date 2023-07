Aeroporto di Palermo, apre il ristorante dello chef stellato Ciccio Sultano

Procede l'ammodernamento del termina dello scalo

4' DI LETTURA

PALERMO – L’apertura di una nuova sala di 400 metri quadrati in area partenze – con sei nuovi varchi per i controlli di sicurezza – e l’inaugurazione del ristorante smart gourmet con un nuovo format di casual dining e street food all’interno della sua Food Hall in area air side: I Banchi, ideato dallo chef stellato Ciccio Sultano, che si ispira alla cucina tradizionale siciliana e che arricchisce l’offerta gastronomica di Autogrill, già presente nello scalo palermitano con i marchi Spinnato e Wascoffee Lab.

Procede senza sosta l’ammodernamento del terminal dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo e la realizzazione delle nuove aree commerciali con importanti marchi dell’arte culinaria siciliana.“Consolidiamo ulteriormente la nostra presenza all’interno dell’aeroporto di Palermo, rispondendo a un’esigenza ben precisa, quella di coniugare la vocazione internazionale dell’aeroporto con la nostra attenzione al territorio e alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale – dice Luca D’Alba, general manager di Autogrill Italia – Abbiamo infatti selezionato brand locali di grande notorietà ed eccellenze culinarie siciliane per offrire ai passeggeri in transito una grande varietà di piatti tipici della tradizione”.

La Food Hall, infatti, verrà ampliata ulteriormente con altri format che saranno inaugurati entro l’anno. All’inaugurazione, oltre allo chef Sultano, c’erano i vertici di Autogrill Demetrio Chiurco, head of sales and operations, Armando Pomello, Pietro Menafra, Alberto Falbo, Giuseppe Liguori, Roberta Costa, i vertici di Gesap Vito Riggio (Ad), Salvatore Burrafato (presidente), Natale Chieppa (Dg) e l’assessore delle Attività produttive della Regione siciliana Edy Tamajo.

Da più di 20 anni Ciccio Sultano ha fatto del ristorante Duomo di Ragusa Ibla il punto di riferimento dell’alta cucina siciliana ed uno dei ristoranti più seguiti in Italia, con la prima stella conquistata nel 2004 e le 2 stelle Michelin appuntate sulla giacca già nel 2006.

I Banchi sono definiti da Sultano un esperimento riuscito di “cucina educata” che può guardare dritto negli occhi l’alta cucina, senza timori, puntando su qualcosa che l’altra non ha: l’aspetto informale e più conviviale, addirittura allegro. Nel punto vendita i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna ed eseguiti con cura, con materie prime di alta qualità: i viaggiatori potranno godere di un mix di street food, fine dining e grandi classici della cucina siciliana, da gustare in un ambiente ricercato e moderno.

“Due anni fa, in piena pandemia, abbiamo creduto in un progetto commerciale basato su una gara internazionale in due lotti, in cui hanno investito i grandi gruppi del food & beverage. La principale sfida è stata scommettere sul doppio binario della vocazione internazionale dell’aeroporto e dell’attenzione al territorio siciliano, che esprime una grande tradizione enogastronomica – dice Natale Chieppa, direttore generale di Gesap – L’obiettivo della società di gestione è sempre stato quello di mettere in evidenza i prodotti del brand Sicilia, oltre a richiedere elevati standard di servizio, con particolare cura verso le materie prime, la qualità dei prodotti. Ma c’è anche l’aspetto infrastrutturale che stiamo portando avanti e riguarda l’ammodernamento degli spazi per i viaggiatori. Nel giro di dieci giorni abbiamo aperto al pubblico circa mille metri quadrati di spazi e installato nuove apparecchiature per i controlli di sicurezza. Un ringraziamento va ad Autogrill per la realizzazione e la progettazione di uno spazio di grande qualità. Siamo orgogliosi – conclude Chieppa di avere nel nostro progetto di aeroporto internazionale la firma dello chef Sultano”.

Gesap, a dicembre 2022, ha assegnato per un periodo di dieci anni la gestione delle aree commerciali ad Autogrill e al raggruppamento di imprese costituito da My Chef e Chef Express. La subconcessione, che riguarda le aree “land side” e “air side” (prima e dopo i controlli di sicurezza), frutterà alla società di gestione un importo complessivo di ricavi (royalties) stimato in oltre 30 milioni di euro in dieci anni.

“Siamo molto contenti – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap – Oggi apre un ristorante di alto livello nell’area air side del terminal, con un maestro dell’arte culinaria siciliana, lo chef Ciccio Sultano, che ha avuto riconosciute due stelle Michelin. Uno spazio che si apre a Palermo, dove Autogrill ha voluto investire – conclude Riggio – E’ un pezzo di una realtà che si sta realizzando con entusiasmo. Attendiamo adesso l’apertura del nuovo avancorpo, che finalmente darà all’aeroporto una connotazione più internazionale e l’innalzamento dei livelli di comfort e qualità”.