Aeroporto, partono i lavori su via Fontanarossa

La strada d'accesso all'aerostazione sarà ampliata

1' DI LETTURA

CATANIA – Saranno consegnati domani i lavori per l’ampliamento di via Fontanarossa, strada di accesso all’aeroporto di Catania. Lo comunica Sac, Società di gestione dell’Aeroporto di Catania. L’obiettivo è quello di garantire una migliore funzionalità dei collegamenti tra la città di Catania e lo scalo aeroportuale, come previsto dal Masterplan realizzato dalla Sac.

Le opere per la realizzazione della strada di collegamento via Fontanarossa – Bretella Nord, area parcheggio ex campo sportivo e l’ampliamento del parcheggio P6, saranno eseguite dall’impresa Vincenzo Parisi costruzioni, dureranno circa 180 giorni e comporteranno la riduzione della carreggiata a una sola corsia con inevitabili ripercussioni sulla viabilità di accesso all’aerostazione.

Contestualmente all’esecuzione dell’opera, la Sac porterà avanti anche il progetto delle compensazioni ambientali che comprenderà anche la realizzazione di percorsi ciclabili per il collegamento tra la stazione ferroviaria e la via S. Maria Goretti (fino alla nuova rotatoria); la caratterizzazione verde del tratto sud della via Fontanarossa, tra la rotatoria e l’aerostazione e della nuova bretella di collegamento tra l’anello esterno dei parcheggi aeroportuali e la via S. Maria Goretti, arteria quest’ultima che verrà interessata da lavori di sistemazione e messa in sicurezza.