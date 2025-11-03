La gioia di Stefano De Martino: “Qualcuno da Lassù ci ha messo la mano”

Alice, originaria di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, è stata la protagonista della puntata di “Affari Tuoi” andata in onda domenica 2 novembre. La concorrente, che ha pescato dalla ruota il pacco numero 1, ha giocato in rappresentanza della sua terra, la Sicilia.

Ad affiancarla, per tutta la partita, è stata la sorella minore Federica che vive e lavora a Malta. Il conduttore Stefano De Martino ha subito rotto il ghiaccio e l’ha invitata a presentarsi. “Lavoro in un supermercato – ha raccontato Alice – ho 36 anni, anche se non si direbbe perché non l’azzecca mai nessuno”.

A inizio partita sono usciti 10mila euro, 200 euro, Gennarino, 50mila euro, 100 euro e 15mila euro. Il Dottore ha tentato di fermarla offrendo un assegno da 35mila euro, ma la 36enne – mamma di due bambine – ha scelto di continuare.

Stefano De Martino (Foto da video)

Alice perde 100mila euro cambiando pacco

Alice ha poi eliminato i pacchi da 200mila euro, 500 euro e 20 euro. Dopo aver accettato una proposta di cambio, ha rinunciato al pacco numero 1 per prendere il numero 2. Lì ha scoperto che nel pacco pescato dalla ruota c’erano 100mila euro. Con 1 euro e 75mila euro fuori gioco, le è stato offerto un assegno da 19mila euro, nuovamente rifiutato.

Con ancora in gioco i pacchi da 300mila e 20mila euro, insieme a tre cifre blu, la concorrente siciliana ha deciso di aprire proprio quello con il premio più alto, scoprendo i 300mila euro. A quel punto il Dottore le ha proposto un assegno da 4mila euro, che Alice ha immediatamente tritato.

“Il 2 è stato un numero ricorrente in tante cose – ha spiegato – È la data di nascita della mia seconda figlia (…) Mia figlia mi ha detto ‘vinci col numero 2’. Abbiamo avuto un periodo difficile, ho avuto due lutti, sono morti i miei nonni nella stessa settimana e dopo due giorni mi hanno chiamato ad ‘Affari Tuoi’, l’ho vista come una chiamata dal cielo. Mio nonno è morto il 22, è un numero arrivato troppe volte. Ma forse l’ho interpretato male”.

La pacchista gioca in onore di zio Pippo

Alice ha poi condiviso un altro momento doloroso della sua vita: “In questo periodo difficile ho avuto un’altra perdita. Abitavo in una casa al quarto piano, senza ascensore. Mi sono trovata da sola con due bimbe, mio marito lavorava fuori e non riuscivo a fare nulla. Ho passato un brutto periodo, piangevo dalla mattina alla sera. Un vicino di casa mi ha dato un grade aiuto. Ha cresciuto mia figlia, mi portava da mangiare, mi ha dato l’anima e non ero obbligato perché non era un parente. Purtroppo all’improvviso, a maggio, è venuto a mancare ed è stato un colpo al cuore”.

“Ci tenevo tantissimo, era diventato come un padre per me e uno zio per le mie figlie”, ha aggiunto prima di aprire il pacco numero 15 che rievoca la data della sua scomparsa. All’interno di quel pacco c’erano 20mila euro, somma che le ha permesso di accedere alla Regione Fortunata. Il suo pacco, il numero 2, conteneva invece 0 euro.

“Lasciamoci la partita alle spalle che è andata come è andata – ha suggerito Stefano De Martino – Adesso abbiamo un nuovo sistema di gioco. È un po’ come il tirassegno: difficile ma non impossibile. È successo altre volte”. Ed è successo anche domenica 2 novembre. Alice ha puntato tutto sulla Puglia, regione in cui lo zio Pippo – che si occupava di feste patronali – si recava in estate.

Stefano De Martino con Alice (Foto da video)

“Affari Tuoi”, Alice indovina la Regione Fortunata

Indovinando la Regione Fortunata al primo tentativo, Alice ha lasciato “Affari Tuoi” con 100mila euro che, sommati al jackpot di Gennarino, sono diventati 107mila. “Qualcuno da Lassù ci ha messo la mano stasera”, ha commentato il conduttore. “Questa esperienza mi è servita tantissimo perché ho staccato un attimo la mia routine – ha affermato la vincitrice – Sono una mamma, vivo di casa, lavoro, bambine e per me è stata una boccata di ossigeno”.