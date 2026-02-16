“Affari Tuoi”, Ester gioca per la Sicilia ma la partita finisce malissimo

Il pensiero di Stefano De Martino per gli sfollati di Niscemi

Ester, originaria di Partinico e residente a Montelepre, in provincia di Palermo, è stata la protagonista della puntata di “Affari Tuoi” andata in onda domenica 15 febbraio. Il programma di Rai 1 va in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma, la “casa di Pippo Baudo”, come ricorda il conduttore Stefano De Martino all’inizio di ogni puntata.

La concorrente di “Affari Tuoi”, che ha pescato dalla ruota il pacco numero 2, ha giocato in rappresentanza della sua terra, la Sicilia. “Prima di cominciare approfittiamo della regione che gioca stasera per mandare un grande abbraccio agli amici siciliani che stanno vivendo un momento molto difficile”, ha detto Stefano De Martino a inizio puntata rivolgendo un pensiero agli sfollati di Niscemi.

“Questo è il nostro applauso sperando vi arrivi tutto il nostro affetto e il nostro incoraggiamento e che le cose si possano risolvere nel migliore dei modi. Vi siamo vicini, vi pensiamo sempre e costantemente. Speriamo di darvi qualche minuto di sollievo con il nostro programma”, ha aggiunto.

Stefano De Martino con Federica ed Ester (Foto da video)

“Affari Tuoi”, Ester gioca per la Sicilia

Studentessa magistrale di Economia e Management, sposata da otto mesi con Antonio, Ester ha salutato “tutti i partinicesi”. Ad affiancarla, per tutta la partita, è stata la sorella Federica, studentessa magistrale – prossima alla laurea – in Psicologia del ciclo di vita. “Hanno qualche anno di differenza ma sono quasi gemelle”, ha sottolineato il conduttore campano.

La partita delle due sorelle siciliane è iniziata tutta in salita. Al primo pacco aperto, quello del Lazio, sono stati eliminati 100mila euro. Un avvio pesante, compensato però da una serie di aperture favorevoli. Subito dopo sono usciti 10 euro, mentre al terzo tentativo il pacco dell’Umbria conteneva Gennarino.

Ester e Federica si sono aggiudicate il jackpot pari a 7mila euro. Nei tiri successivi via dal tabellone importi minimi: 50 euro dalla Toscana, 100 euro dalla Valle d’Aosta e 1 euro dalla Liguria. Dopo cinque chiamate, sono andati via i 100mila euro.

Federica ed Ester (Foto da video)

La prima offerta del Dottore

Il Dottore ha offerto 30mila euro, prontamente rifiutati dalle due sorelle. Poco dopo sono usciti i 200mila euro. A peggiorare il quadro, l’apertura del pacco nero che conteneva altri 100mila euro. Il Dottore ha quindi avanzato la possibilità di un cambio valido per cinque tiri.

Dopo un serrato confronto, Ester e Federica hanno accettato la proposta scegliendo il numero 19 del Friuli-Venezia Giulia. Per verificare la scelta, la concorrente ha chiesto di aprire il pacco precedentemente in loro possesso e all’interno c’erano soltanto 20 euro.

Il cambio si è rivelato dunque vantaggioso. La puntata è andata avanti con l’eliminazione di 200 euro. Dal Molise è stato poi estratto il pacco Ballerina e in studio è entrata Martina Miliddi, protagonista di un tango sulle note di “Roxanne” insieme a Herbert Ballerina.

Herbert Ballerina (Foto da video)

Finale deludente per le due sorelle

Tra i pacchi rossi restavano in gioco 10mila, 15mila, 20mila, 30mila, 50mila e 75mila euro. Tra i blu, zero euro e lo scortadito. I due tiri precedenti alla nuova offerta avevano escluso 15mila e 30mila euro. Il Dottore ha quindi messo sul tavolo 10mila euro per tre chiamate ma le due sorelle hanno rifiutato. La partita è andata avanti ma la situazione è precipitata. Fuori 50mila, poi 10mila e infine 20mila euro. In gioco restavano 75mila euro contro zero euro e scortadito.

Nuova proposta di cambio, respinta da Ester con queste parole: “Fare cambio significherebbe avere più probabilità nel pescare un blu e quindi a questo punto rifiuto il cambio e vado avanti”. Una valutazione corretta sul piano statistico, ma sfortunata nei fatti. Al tiro successivo sono usciti i 75mila euro, lasciando nel pacco delle concorrenti lo scortadito.

Si è così passati alla Regione Fortunata ma anche in questo caso è andata malissimo. Ester e Federica hanno lasciato lo studio di “Affari Tuoi” e sono tornate in Sicilia a mani vuote.