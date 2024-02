Agata in movimento, Renna visita la mostra allestita in metropolitana

Le opere degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti

CATANIA – Corsa nella metropolitana di Catania per l’arcivescovo metropolita monsignor Luigi Renna che stamani ha visitato la mostra delle opere degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti ispirate al culto e all’iconografia della Santa Patrona riletti in chiave contemporanea ‘Agata in movimento’.

Ad accompagnarlo sono stati il direttore generale della Ferrovia circumetnea Salvo Fiore, la presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania Lina Scalisi e la presidente emerito del Comitato per la festa di Sant’Agata, Mariella Gennarino. Grande entusiasmo da parte di monsignor Renna, che ha apprezzato la funzionalità del mezzo di trasporto sul quale oggi viaggiavano anche alcuni devoti che indossando il tradizionale ‘sacco’, erano diretti al Duomo per le celebrazioni dell’Ottava.

Ad accompagnare la visita di monsignor Renna erano anche alcuni docenti dell’Accademia, fra cui la professoressa Daniela Costa, curatrice del progetto realizzato dagli studenti e dai cultori dei corsi di Grafica, Illustrazione e Fumetto (Biennio), del corso di Pittura e di quello di Design della comunicazione visiva dell’Accademia etnea.