L’agente morto, la difesa dell’uomo alla guida dell’auto: “Non l’ho colpito”

"Chiedo scusa alla sua famiglia e allo Stato italiano"

MILANO – Il pm Franesca Crupi ha disposto il fermo per l’albanese di 26 anni, 27 li compirà ad ottobre, che era alla guida del suv coinvolto nell’incidente costato la vita all’agente Francesco Imprezzabile.

Il 27enne era già sottoposto a misura dell’obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore.

“Mi scuso con lo Stato italiano e la famiglia del vigile”

L’uomo, difeso dall’avvocato Fabrizio Cardinali, si è addossato l’intera responsabilità del mancato alt al posto di blocco e della fuga, anche se ha provato a declinare ulteriori responsabilità: “Mi scuso con lo Stato italiano e con la famiglia del vigile”, ha tenuto a dichiarare davanti alla pm, “sono dispiaciuto, se posso fare qualcosa per la famiglia… Ma non sono andato contro nessuno. E non l’ho visto cadere”, ha aggiunto prima di essere tradotto in carcere.

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