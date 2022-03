Agenzia delle Entrate, sito in tilt: escluso attacco hacker

Dal pomeriggio di oggi il portale non è raggiungibile

Nel pomeriggio di oggi, 30 marzo, i siti delle agenzie fiscali sono andati in tilt. Il portale dell’Agenzia delle Entrate, così come quello dell’Agenzia dogane e monopoli non risultano raggiungibili. Anche il sito del Dipartimento delle Finanze del Mef è KO, così come quello della Ragioneria generale e l’indirizzo delle Entrate-Riscossione non dà risposta.

Il problema a tutti questi siti è legato alla Sogei, la società di riferimento per il Ministero dell’Economia e delle Finanze per quel che riguarda molti processi digitali. Ad essa fanno capo anche i servizi legati all’emergenza Covid 19: il green pass, in poche parole.

Da Sogei, tramite un tweet, fanno sapere che si tratta di una momentanea sospensione dei servizi dovuta a problemi tecnici. La società esclude un attacco hacker o una violazione dei sistemi.

Sogei comunica di non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici. — Sogei (@Sogei_SpA) March 30, 2022

Anche l’agenzia delle entrate comunica il disservizio.