Aggressioni al San Marco, Cisl FP: “Bene le denunce, diventino obbligatorie”

CATANIA – Aggressioni negli ospedali: Cisl FP Catania esprime soddisfazione per la decisione del direttore generale dell’Azienda Policlinico Rodolico – San Marco Gaetano Sirna di denunciare alla Procura della Repubblica gli autori delle violenze sugli operatori sanitari.

A commentare la decisione è il segretario generale della Cisl FP Danilo Sottile: “Come già sostenuto nella nostra recente assemblea, proprio all’ospedale San Marco, uno degli aspetti su cui puntare per aumentare la sicurezza dei professionisti della sanità è sicuramente quello della denuncia dei responsabili”.

“Insieme a UST Cisl e Cisl Medici – dice Sottile – abbiamo posto lo stesso tema nel corso della riunione in Prefettura proprio sulla sicurezza nelle strutture ospedaliere”.

Le aggressioni negli ospedali e le denunce

“Troppo spesso – continua Sottile – l’iniziativa di denunciare alla Procura è lasciata al singolo lavoratore, e invece come Cisl FP sosteniamo l’obbligatorietà per le Aziende a procedere d’ufficio in casi di aggressione, e a costituirsi parte civile”.

“Anche se le criticità sul tema della sicurezza da risolvere sono ancora tante, sia a livello di Aziende che di sistema sanitario – conclude Sottile – quella annunciata dal Direttore Generale Sirna è dunque un’iniziativa che va nella giusta direzione”.