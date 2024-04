Agricoltore di Licata ferito: soccorso dall’elicottero del 118

Trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta



AGRIGENTO – Un agricoltore di 66 anni di Licata è rimasto ferito in contrada Calantino Porretta di Licata (Agrigento) ed è stato soccorso dall’elicottero del 118 che lo ha trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il trattore si è all’improvviso fermato e nel tentativo di farlo ripartire – secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri – si è ferito gravemente a una gamba. L’uomo non è in pericolo di vita.