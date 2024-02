Agricoltori in protesta a Roma, anche il sindaco di Salemi al Circo Massimo

Venuti: "Un dovere sostenere il settore"

ROMA – Anche il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, a Roma a sostegno della manifestazione degli agricoltori al Circo Massimo. “Oggi in piazza per dare manforte agli agricoltori che chiedono di non essere abbandonati davanti alla crisi e alle conseguenze dei cambiamenti climatici”, dice Venuti in un post Facebook.

“Sostegno agli agricoltori trapanesi”

“A Roma anche tanti agricoltori del nostro territorio: sostenerli è per noi amministratori un dovere – aggiunge il sindaco di Salemi -. Non si può vedere mortificato il lavoro di generazioni. Le istituzioni devono stare in prima fila per chiedere risposte”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA