Agricoltura, bando da 49 milioni. Sammartino: “Sosteniamo le attività”

Le parole dell'assessore regionale all'Agricoltura

PALERMO – Agricoltura, oltre 49 milioni di euro per sostenere le aziende agricole siciliane delle zone più svantaggiate. È questo l’obiettivo di un bando pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura nell’ambito del Piano strategico della Pac.

Si tratta di contributi che prevedono l’erogazione di un’indennità annuale per ettaro di superficie agricola utilizzata (Sau) e che variano in funzione della coltivazione e dell’area.

L’obiettivo è quello di sostenere le attività agricole e zootecniche nelle zone montane, in quelle soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e in quelle con vincoli specifici, allo scopo di compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende.

“L’obiettivo del bando – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – è di remunerare gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto a quelli delle zone non soggette a vincoli naturali”.

I fondi

La dotazione finanziaria prevista dal bando risulta così articolata: 30 milioni di euro per l’intervento SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”.

Oltre 19 milioni per l’intervento SRB02 “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”; 247.500 euro per l’intervento SRB03 “Sostegno zone con vincoli specifici”.

La domanda di aiuto va presentata telematicamente dal beneficiario utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale Sian, o in alternativa per il tramite del Caa.